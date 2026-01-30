Биткоин подешевел

На криптовалютном рынке за последние сутки наблюдалась нисходящая динамика по основным активам.

Как передает Day.Az, цена биткоина за последние сутки снизилась на 5,74 % и опустилась до 83 068 долларов, при этом рыночная капитализация составила 1,66 трлн долларов.

Ethereum также продемонстрировал отрицательную динамику. Стоимость актива за сутки снизилась на 6,92 % - до 2 752 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты сформировалась на уровне 332,2 млрд долларов.

Среди крупнейших альткоинов за последние 24 часа BNB подешевел на 5,45 %, XRP - на 6,27 %, Solana - на 6,40 %. В недельном сравнении снижение по Solana составило 10,12 %, по Cardano - 9,60 %, по Dogecoin - 8,52 %.

В сегменте стейблкоинов сохранялась относительная стабильность: цены USDT и USDC колебались вблизи отметки 1 доллар.

Общая динамика рынка объясняется снижением интереса к рисковым активам, ростом неопределённости на глобальных финансовых рынках и фиксацией краткосрочной прибыли инвесторами.