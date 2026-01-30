Microsoft добавила ИИ-ассистента в популярную программу

Microsoft расширила функциональность настольных версий Excel для Windows и macOS, добавив в них ИИ-ассистента Copilot в режиме Agent Mode.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на блог компании, ранее эта возможность была доступна только в веб-версии сервиса, запущенной в декабре 2025 года.

В режиме Agent Mode пользователи могут формулировать задачу в чате, после чего ИИ-ассистент автономно заполняет или редактирует таблицы. Он способен создавать новые листы и книги, формировать аналитические отчеты на основе загруженных данных или информации из интернета, исправлять ошибки в формулах и визуализировать показатели.

Интерфейс чата автоматически подбирает ИИ-модель в зависимости от типа запроса. Функция доступна пользователям Microsoft 365 Copilot и подписчикам тарифов Microsoft 365 Personal, Family и Premium.

Для расширенных подписок предусмотрен ручной выбор моделей. В настоящий момент доступны GPT-5.2 от OpenAI и Claude Opus 4.5 от Anthropic.