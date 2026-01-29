Белый дом заявил о прорыве на переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил об огромном прогрессе на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Уиткофф заявил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

"В прошлое воскресенье мы встретились в Абу-Даби с пятью российскими генералами, там были [зять Трампа] Джаред [Кушнер], я и [министр сухопутных войск США Дэниел] Дрисколл. И мы считаем, что добились огромного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю, но между сторонами происходит очень много хороших вещей в обсуждении сделки по территориям", - сказал он.

"Соглашение по протоколам безопасности практически готово, соглашение о процветании практически согласовано", - отметил спецпосланник президента США. По мнению Уиткоффа, "мирная сделка будет заключена в скором времени".

Напомним, что 23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.