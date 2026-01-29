В Гёйгёле произошло ДТП,

В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории района.

Столкнулись легковые автомобили марок "Hyundai" и "KIA". В результате ДТП пострадали Р. Гейдарзаде (1984 г.р.) и Ш. Тагиев (1991 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ведется расследование.