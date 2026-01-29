https://news.day.az/society/1812837.html В Гёйгёле произошло ДТП, есть пострадавшие В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории района. Столкнулись легковые автомобили марок "Hyundai" и "KIA". В результате ДТП пострадали Р. Гейдарзаде (1984 г.р.) и Ш. Тагиев (1991 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ведется расследование.
