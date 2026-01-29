https://news.day.az/world/1812843.html В Турции на заводе произошел взрыв - ВИДЕО На нефтеперерабатывающем заводе в городе Измит турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны произошел взрыв. Как передает Day.Az, по информации местных СМИ, взорвался один из бензобаков. На место происшествия направлены пожарные и спасательные службы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
