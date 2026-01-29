В Турции на заводе произошел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Измит турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны произошел взрыв.

Как передает Day.Az, по информации местных СМИ, взорвался один из бензобаков. На место происшествия направлены пожарные и спасательные службы.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.