Самые комфортные для жизни районы Баку

Автор: Эльвин Сахаватоглу

За прошлый год во всех районах Баку наблюдался рост стоимости земельных участков. Однако темпы этого роста различались в разных районах, и некоторые из них значительно отличались по уровню цен. По имеющимся данным, наибольший рост зафиксирован в Сабаильском и Ясамальском районах.

Особенно высокие цены на землю отмечаются в Сабаильском районе, который считается одним из самых дорогих в столице:

Сабаильский район, Площадь Фонтанов и окрестности - примерно 1 млн 150 тыс. манатов за 1 сотку (100 кв. м).

Сабаильский район, улица Зарифы Алиевой - около 1 млн 350 тыс. манатов за 1 сотку.

Сабаильский район, проспект Нефтчиляр, и Хатаинский район, Новый Бульвар - от 600 до 650 тыс. манатов за сотку.

В других районах цены следующие:

Наримановский район, улица Мамеда Араза - 400-450 тыс. манатов за сотку.

Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова - 500-550 тыс. манатов за сотку.

Наримановский район, проспект Ататюрка, и Ясамальский район, проспект Гусейна Джавида - 400-450 тыс. манатов за сотку.

Хатаинский район, Белый город - 500-550 тыс. манатов за сотку.

Хотя цены различаются, у каждого района есть свои особенности и проблемы. Например, одна из самых серьезных - пробки. Жители центра Баку, купившие жилье по высокой цене, часто сталкиваются с долгими поездками из-за пробок.

Итак, какие районы Баку можно считать наиболее комфортными для проживания?

Day.Az провел исследование по этому вопросу.

Лучшие районы для жизни зависят прежде всего от бюджета и образа жизни человека. В городе есть районы с развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфорт и безопасность.

Район Насими (особенно окрестности Медицинского университета и район 28 мая) подходит для семей благодаря близости к центру, паркам, школам и медицинским учреждениям.

Район Ясамал (Академия наук, Иншаатчилар) - хороший выбор для молодежи и молодых семей.

Район Нариманов привлекает близостью к центру и сбалансированными условиями жизни.

Среди более престижных районов у моря особое место занимают Сабаил, Ичеришехер, Баил и Бульвар. Они выгодно расположены, имеют историко-культурное значение и высокий уровень комфорта. Белый город известен современной планировкой и новыми зданиями, но цены здесь выше среднего. Части Хатаинского района, близкие к Белому городу, также отличаются современными жилыми комплексами.

Для любителей активного образа жизни подойдут районы 28 Мая-Сахиль и окрестности станции метро Гянджлик. Здесь много кафе, ресторанов, торговых центров, возможностей для работы и развлечений, но больше шума и суеты.

Для тех, кто ищет более доступное жилье, хорошим выбором станут районы рядом с районом Ени Ясамал, 9-м микрорайоном и станцией метро Ахмедлы. Они обладают развитой инфраструктурой: школы, рынки, транспорт. В то же время условия жизни в старых частях Бинагади, некоторых районах Сабунчу и удаленных поселках сильно зависят от конкретного здания и района.

В целом, выбор лучшего района для проживания в Баку зависит от личных потребностей, бюджета и повседневных нужд.