Пропахший нафталином Роберт Кочарян

Автор: Акпер Гасанов

Знания господина Роберта Кочаряна о регионе и международной ситуации безнадежно устарели. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя поистине маразматические, но при этом откровенно раболепные умозаключения второго президента своей страны. И это, пожалуй, тот редкий случай, когда даже армянские СМИ вынуждены признать очевидное: приказы, получаемые Кочаряном из Кремля, остаются все теми же, что и в годы его правления.

Да, рушатся старые конструкции, регион выходит из тени влияния России, выстраивает новое и, главное, мирное будущее, а политический инструментарий господина Кочаряна так и остался где-то между архивами Лубянки и ностальгией по временам, когда Армения была не субъектом, а придатком чужих стратегий. Или, как часто говаривали московские друзья Кочаряна, "форпостом России на Кавказе".

Кочарян этим статусом Армении нисколько не оскорбился. Наоборот, он гордился им и видел в нем большие, как у Шарика из анекдота, перспективы. Однако реальность сегодня такова, что политические заклинания прошлого больше не работают. Южный Кавказ вступил в совершенно новую фазу - и эта фаза строится не на войне, а на прагматизме, инфраструктуре и международных форматах сотрудничества.

Главное доказательство того, насколько устарел мир Кочаряна, заключается в простом факте: между Азербайджаном и Арменией сейчас нет войны. Стороны признают территориальную целостность друг друга и уже парафировали 8 августа в Вашингтоне мирное соглашение. Это событие - тектонический сдвиг для всего региона. И именно оно делает политические речи бывшего президента не просто бесполезными, а комичными.

Ничего подобного, разумеется, не было в период президентства Роберта Седраковича. В его годы не существовало ни признания границ, ни реального диалога, ни перспектив мирного сосуществования. Было лишь бесконечное зависание в конфликте, удобном для внешних кураторов, но разрушительном для будущего самой Армении. Ясное дело, что сам Кочарян этого никогда не признает. Но, по большому счету, его мнение никак уже и ни на что не влияет даже в Армении.

Ведь, еще одним символом новой эпохи становятся совместные проекты. Например, инициатива под названием "Дорога Трампа" (TRIPP) - это транспортный маршрут, который способен изменить экономическую географию Южного Кавказа. Кочарян сегодня изо всех сил тужится придать этому проекту некую "опасность", выставляя его чуть ли не угрозой национальным интересам Армении. Но реальность противоположна: проект выгоден и Армении, и Азербайджану.

Он открывает перспективы транзита, инвестиций, новых рынков, а главное - создает взаимозависимость, которая всегда сильнее любых лозунгов. Но есть один нюанс: реализация подобных проектов невыгодна самому Роберту Кочаряну и его кремлевским кураторам. Потому что любой транспортный коридор, любой международный маршрут, любая интеграция с Европой означает уменьшение российского влияния. А значит - потерю рычагов давления, которыми Москва десятилетиями удерживала регион в состоянии управляемой нестабильности.

И вот тут становится понятно, почему риторика Кочаряна так похожа на методички из прошлого: потому что они и есть прошлое. При этом, он может сколько угодно записывать ролики, выступать с заявлениями, пугать "геополитическими угрозами", но процесс уже запущен. И это подтверждают не эмоции, а конкретные дипломатические шаги.

Так, Азербайджан и Европейский союз обсудили вопрос включения Зангезурского коридора в Трансъевропейские транспортные сети (TEN-T). Как сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X, состоялась встреча с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Гертом Яном Коопманом. На переговорах обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Нахчывана и начало подготовки технико-экономического обоснования в данном направлении. То есть, речь идет уже о конкретной инженерной и финансовой подготовке международного проекта.

Важно подчеркнуть: обсуждение Зангезурского коридора в контексте TEN-T означает, что Евросоюз рассматривает Южный Кавказ как часть своей транспортной архитектуры. Это показатель стратегической интеграции региона в европейские логистические цепочки. Кроме того, стороны обсудили укрепление кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также деятельность компаний ЕС в Азербайджане.

Также были рассмотрены возможности участия Азербайджана в проектах программы Horizon Europe. Это означает, что сотрудничество выходит далеко за рамки транспорта. Формируется новая модель: цифровизация, технологические инвестиции, безопасность, интеграция в инновационные европейские платформы. И здесь особенно заметно, насколько архаично звучат заявления политиков, мыслящих категориями "старшего брата" и "приказов из Москвы".