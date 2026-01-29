Объем операций по картам Visa в Азербайджане увеличился

К концу 2025 года количество операций по картам Visa, выпущенным резидентными финансовыми учреждениями, в Азербайджане составило 160 млн, а их общий объем - 9,2 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с 2024 годом количество транзакций выросло на 42,9%, а объем операций - на 29,6%.

Что касается карт, выпущенных нерезидентными финансовыми учреждениями, за год в стране было совершено 847,9 тыс. транзакций на сумму 80,8 млн манатов.

Отмечается, что операции по резидентным картам включают все транзакции, совершенные с картами азербайджанских банков и финансовых организаций, а операции по нерезидентным картам - транзакции с картами иностранных финансовых учреждений на территории страны.