Азербайджан предупредил о недопустимости военных операций против Ирана с его территории

29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Аракчи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Джейхун Байрамов отметил, что недавняя напряженность в регионе вызывает озабоченность, и подчеркнул, что Азербайджан всегда призывал все стороны воздерживаться от действий и риторики, которые могут привести к нестабильности в Иране и вокруг него. Было подчеркнуто, что существующие проблемы должны решаться исключительно в рамках норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатических методов.

Особо было подчеркнуто, что территория и воздушное пространство Азербайджана ни при каких обстоятельствах не будут использоваться какой-либо страной для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, представляющим взаимный интерес.