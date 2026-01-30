На побережье Каспия вновь показались бетонные конструкции

В Лянкяране в Каспийском море вновь показались огромные бетонные сооружения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, предполагается, что эти сооружения, возведенные с использованием речной гальки, когда-то служили основой защитных стен, которые раньше стояли на прибрежных территориях.

До 2000-х годов бетонные конструкции были полностью под водой из-за повышения уровня моря.

Отметим, что в последние годы отступление Каспийского моря вновь обнажило на побережье старые здания, фундаменты, а также корни крупных деревьев.