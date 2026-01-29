В Баку произошел пожар в многоэтажке

В Баку, в молодежном городке "Абшерон", в многоэтажном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, к месту происшествия были привлечены пожарные расчеты и бригада скорой медицинской помощи.

Информация о причинах возгорания на данный момент отсутствует.