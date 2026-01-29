Лидер АдГ назвала ошибкой отказ Берлина от участия в Совете мира

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель считает ошибкой фактический отказ властей ФРГ участвовать в инициированном президентом США Дональдом Трампом Совете мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила, выступая в Бундестаге.

"То, что вы отказываетесь от участия в инициированном Дональдом Трампом Совете мира, - это ошибка", - сказала лидер АдГ, обращаясь к канцлеру Фридриху Мерцу. По мнению Вайдель, новый орган "представляет собой шанс преодолеть многочисленные блокады, связанные с недееспособной ООН".

Ранее Мерц заявил, что Берлин готов присоединиться к Совету мира, но не может принять его в нынешнем виде.