https://news.day.az/world/1812739.html Лидер АдГ назвала ошибкой отказ Берлина от участия в Совете мира Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель считает ошибкой фактический отказ властей ФРГ участвовать в инициированном президентом США Дональдом Трампом Совете мира. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила, выступая в Бундестаге.
"То, что вы отказываетесь от участия в инициированном Дональдом Трампом Совете мира, - это ошибка", - сказала лидер АдГ, обращаясь к канцлеру Фридриху Мерцу. По мнению Вайдель, новый орган "представляет собой шанс преодолеть многочисленные блокады, связанные с недееспособной ООН".
Ранее Мерц заявил, что Берлин готов присоединиться к Совету мира, но не может принять его в нынешнем виде.
