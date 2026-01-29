https://news.day.az/politics/1812791.html Шахину Багирову присвоено звание генерал-полковника таможенной службы Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета. Как передаёт Day.Az, среди получивших высшее специальное звание также председатель Комитета.
Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственного таможенного комитета.
Как передает Day.Az, среди получивших высшее специальное звание также председатель Комитета.
Так, председателю Государственного таможенного комитета Шахину Солтан оглу Багирову присвоено высшее специальное звание генерал-полковника таможенной службы.
