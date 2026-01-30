https://news.day.az/society/1812847.html Цена на золото в Азербайджане вновь побила рекорд - ВИДЕО За один день цена за грамм золота в Азербайджане выросла на 10-15 манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, сейчас на рынке грамм турецкого золота предлагается по цене 220-230 манатов, итальянского - 300 манатов, российского - 190-195 манатов.
Цена на золото в Азербайджане вновь побила рекорд - ВИДЕО
За один день цена за грамм золота в Азербайджане выросла на 10-15 манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, сейчас на рынке грамм турецкого золота предлагается по цене 220-230 манатов, итальянского - 300 манатов, российского - 190-195 манатов.
Продавцы отмечают, что комплект золота, который месяц назад стоил 3 000 манатов, сейчас подорожал на 1 500 манатов и достигает 4 500 манатов.
По словам продавцов, рост цен сказывается на покупательской активности: спрос заметно снизился.
