Опасное столкновение Луны с астероидом предсказано на 2032 год

Астероид 2024 YR4 диаметром 60 метров может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года и спровоцировать метеоритный дождь на Земле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на препринт группы ученых из Университета Цинхуа, опубликованный на arXiv.

Вероятность удара оценивается примерно в 4%. При столкновении энергия удара будет сопоставима со взрывом термоядерного оружия средней мощности. На Луне может образоваться кратер диаметром около километра и глубиной 150-260 метров, а магнитуда "лунотрясения" достигнет 5,0 - рекордного показателя.

После удара обломки Луны полетят к Земле. На пике метеорного дождя ожидается до 20 миллионов метеоров в час, многие из которых будут видны невооруженным глазом. Крупные фрагменты весом до 400 килограммов могут достичь поверхности планеты. Зона падения охватит Южную Америку, Северную Африку и Аравийский полуостров.

Ученые предупреждают, что столкновение обломков с искусственными спутниками может вызвать так называемый синдром Кесслера - каскадное разрушение орбитальной инфраструктуры, что сделает околоземное пространство опасным для запусков на долгие годы.