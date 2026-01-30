Трамп разрешил вводить пошлины против нефтяных партнеров Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с ситуацией вокруг Кубы и санкционировал введение новых тарифов против стран, поставляющих нефть на остров.

Как передает Day.Az, согласно документу, Соединенные Штаты получают право вводить дополнительные пошлины на импорт из государств, которые прямо или косвенно обеспечивают Кубу нефтью.

В Белом доме подчеркнули, что данные меры направлены на усиление экономического давления и пересмотр энергетического сотрудничества с Гаваной.

Ранее мы сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность морской блокады Кубы, чтобы остановить поставки нефти.