Физиев назвал сильнейший дивизион UFC

Девятый номер рейтинга UFC в легком весе азербайджанский боец Рафаэль Физиев высказал мнение о сильнейшем дивизионе промоушена.

"Мне кажется, почти весь мир в среднем весит около 80-85 кг. И все эти ребята приходят в ММА и гоняют вес до 70 кг. Основная толпа, основная масса мужчин находится именно в этих кондициях. Именно поэтому в легком весе огромная конкуренция, а дивизион является самым элитным в UFC", - приводит слова Физиева Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

По словам азербайджанского бойца, в топ-15 рейтинга все очень опасные: "Даже за пределами рейтинга есть очень интересные ребята. Потенциально каждый легковес опасен".