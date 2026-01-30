Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня станет известен соперник "Карабаха" в плей-офф стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, жеребьевка данного этапа турнира начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Заняв 22-е место по итогам основной стадии, агдамский клуб оказался в корзине несеяных команд.

Отметим, что победитель пары "Карабах" - "ПСЖ"/"Ньюкасл" в 1/8 финала сыграет с "Барселоной", завершившей основную стадию на пятом месте, либо с "Челси", занявшим шестую позицию.