https://news.day.az/sport/1812880.html Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов Сегодня станет известен соперник "Карабаха" в плей-офф стадии Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, жеребьевка данного этапа турнира начнется в 15:00 по бакинскому времени. Заняв 22-е место по итогам основной стадии, агдамский клуб оказался в корзине несеяных команд.
Сегодня определится соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня станет известен соперник "Карабаха" в плей-офф стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, жеребьевка данного этапа турнира начнется в 15:00 по бакинскому времени.
Заняв 22-е место по итогам основной стадии, агдамский клуб оказался в корзине несеяных команд.
Отметим, что победитель пары "Карабах" - "ПСЖ"/"Ньюкасл" в 1/8 финала сыграет с "Барселоной", завершившей основную стадию на пятом месте, либо с "Челси", занявшим шестую позицию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре