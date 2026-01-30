В Азербайджане продлен срок охотничьего сезона

На очередном заседании "Координационного совета по вопросам охоты", прошедшем в Министерстве экологии и природных ресурсов, было принято решение о продлении срока охотничьего сезона.

Как передает Day.Az, представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева сообщила, что на территории страны завершен зимний учет птиц, и по результатам наблюдений специалистов установлено, что численность популяций остается стабильной. С учетом текущей ситуации, особенностей зимовки птиц и обращений любителей охоты продление охотничьего сезона до 1 марта 2026 года признано целесообразным.

Она подчеркнула, что в период охотничьего сезона граждане должны строго соблюдать требования действующего законодательства и осуществлять охоту только в установленных пределах и на основании законных разрешительных документов. Охота в запрещенных зонах, включая национальные парки и государственные природные заповедники, недопустима.