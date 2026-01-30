https://news.day.az/world/1812892.html Сильные наводнения в Марокко - ВИДЕО В городе Ксар-эль-Кебир на северо-западе Марокко произошло наводнение. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, что вода затопила жилые районы, повредив множество домов и автомобилей.
