Сильные наводнения в Марокко

В городе Ксар-эль-Кебир на северо-западе Марокко произошло наводнение.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, что вода затопила жилые районы, повредив множество домов и автомобилей.