Основанная американским предпринимателем Илоном Маском космическая компания SpaceX рассматривает возможность слияния с возглавляемыми им фирмами Tesla и xAI.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Маск ищет способы объединения своей империи", - пишет издание.

Окончательное решение еще не принято, указывает издание, подчеркивая при этом, что любая из этих сделок привлечет "значительный интерес со стороны инфраструктурных фондов и инвесторов на Ближнем Востоке".

Как отмечается, это свидетельствует о стремлении Маска консолидировать свою бизнес-империю. По информации журналистов, ряд инвесторов поддерживает перспективу слияния SpaceX с производителем электромобилей Tesla, но отдельно рассматривается и возможность объединения со стартапом xAI, занимающимся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ).