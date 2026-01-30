Азербайджанцы провели 86 млн операций по картам MasterCard

К концу 2025 года с использованием карт MasterCard, выпущенных резидентными финансовыми учреждениями, было проведено 86,1 млн операций на общую сумму 5,7 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество транзакций выросло на 10,5%, а объем операций снизился на 1,1%.

По картам MasterCard, выпущенным нерезидентными финансовыми учреждениями, было проведено 589,1 тыс. операций на сумму 61,4 млн манатов.

Отмечается, что резидентные карты включают все операции с картами азербайджанских банков и финансовых организаций, а операции по нерезидентным картам - транзакции с картами иностранных учреждений на территории страны.