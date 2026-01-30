Cнежный циклон показали из космоса

Сильный снегопад в Москве, продолжающийся уже третий день, стал результатом прохождения мощного циклона.

Как передает Day.Az, спутники "Роскосмоса" зафиксировали природное явление над европейской частью России и показали его с космоса.

Представляем вниманию читателей эти кадры: