Cнежный циклон показали из космоса - ВИДЕО Сильный снегопад в Москве, продолжающийся уже третий день, стал результатом прохождения мощного циклона. Как передает Day.Az, спутники "Роскосмоса" зафиксировали природное явление над европейской частью России и показали его с космоса. Представляем вниманию читателей эти кадры:
