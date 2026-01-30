В Париже отметили кончину "армянского вопроса"

Автор: Лейла Таривердиева

Армянство знает, как подсластить существование своим лоббистам, как порадовать, как пощекотать за ушком, чтобы старались еще больше и не забывали, чей корм в кормушке.

Во вторник в Париже состоялся очередное сборище, устроенное Координационным советом армянских организаций Франции (CCAF). Мир меняется, "армянски вопрос" давно похоронен, но армянство продолжает делать вид, что у него все схвачено, приправляя это гламурном.

Подобные "ужины" диаспора проводит ежегодно. Это своего рода смотр сил, которыми располагает армянство для продолжения непонятной борьбы непонятно с кем. Армения уже отказалась от вредоносных нарративов, но диаспора не сдается. И не удивительно - ведь жирные сливки армянам удавалось собирать по миру только благодаря пропаганде ненависти к Азербайджану и Турции. Эта ненависть щедро оплачивалась. На армянских гонорарах разжирели многие европейские и американские политики. А уж сколько членов парламентов устроили свои дела и обзавелись миллионами - и не сосчитаешь.

Ежегодно армянская диаспора во Франции и США проводит смотр своего "войска". На ужин к армянам слетелись аж четыреста гостей. Тут собрались все сливки продажной французской политической знати, все, кто чем-то обязан диаспоре, кого она подкормила, кому обеспечила голоса, кого продвигала по служебной лестнице. В костюмчиках и коктейльных платьицах эта шушера сползлась на гламурную тусовку. Эта тусовка - своего рода отчетное мероприятие, на котором руководство и финансисты диаспоры заслушивают отчеты лоббистов о реализации щедро оплаченных заказов и о достигнутых ими успехах. Кто особенно отличился, получает мозговую косточку. Ну, а кто прокололся, может на угощения из армянской кормушки больше не рассчитывать.

Не будем перечислять, кто был на этой сходке коррупционеров, провокаторов и продажных политиков. Не будем также говорить о том. какие речи там произносились с вымученным гневом и натянутыми улыбками. Это и так понятно. Сброд, среди которого светились и представители французского истэблишмента, костерил Азербайджан по всем направлениям, требовал и призывал. Только непонятно, от кого требовал и кого призывал. Конфликт завершен, Ереван вышел из диаспорских игрищ, а эти все продолжают свое представление без зрителей.

Самым примечательным и в то же время смешным моментом сходки было вручение медали "За мужество" председателю Сенала Франции Жерару Ларше. Сопредседатель CCAF Ара Торанян чуть не расплакался от переполняющих его чувств, вручая лоббисту без чести и совести бессмысленную награду диаспоры. Медаль вручена за "непоколебимую, четкую и твердую поддержку Армении и арцаха". Таронян перечислил, за какие заслуги вручается награда. Сразу после войны 2020 года Сенат Франции начал штамповать антиазербайджанские резолюции. 25 ноября 2020 года призывал признать незаконное образование в Карабахе, 15 ноября 2022 года требовал от Парижа ввести санкции против Баку. Были фэнтэзийные документы о "выводе войск с территории Армении", о гарантиях "права на возвращение" для добровольно покинувших Карабах армян и так далее.

Одним словом мсье Ларше хорошо постарался, отработал свои гонорары. Судя по награде, хозяева остались им довольны и кинули кусочек сахара.

Почувствовав на языке сладенькое, мсье Ларше растекся в благодарности и разразился пространной речью об угрозах, якобы окружающих армянскую цивилизацию, являющуюся гласом человечества. Само собой, Азербайджан продажный глава Сената назвал "агрессором", а сепаратистов представил "мучениками". Порой изощрялся до неприличия. Невозможно пройти мимо, например, вот таких оборотов: "В Армении и в каждом армянине есть частичка универсальности". Или же "существует физическое, моральное и даже духовное измерение мужества, присущее только армянам"...

Как-то даже мерзостно стало. Интересно, что это за награда такая, из-за которой солидный господин, председатель Сената аж целой Франции так унижается? Вероятно, дело не в медальке, а в весомом вознаграждении, которое идет с ней в комплекте.

Мсье в своем выступлении подробно отчитался, как его Сенат пытался заставить руководство Франции делать то-то и то-то, не забывать о том-то и том-то. И оно, то есть правительство, как-то не очень активно шло на поводу. Не захотело, бессовестное, признать "арцах", хотя Сенат и так и эдак требовал. Но ничего, пообещал мсье председатель, если что, они все еще в тельняшках и снова бросят вызов правительству. Несмотря ни на что, "пелена безразличия или молчаливой покорности не опустится на армянское дело", торжественно заверил медаленосец.

Дрессированный тюлень похлопал ластами и отправился на другую тумбу. А ужин продолжился заслушиванием отчетов других прикормленных французов.

Хотя диаспора и старается делать вид, что все у нее прекрасно, слышатся депрессивные нотки. Закат "армянского вопроса" это и закат армянской диаспоры. Точнее, закат ее влияния. Диаспора уходит с мировой арены. Эпоха "армянского вопроса" продлилась почти сто лет и наплодила огромное количество фальсификаций, преступлений, безобразных нарративов и продажных политиков. Ну, а теперь, настало время все это собрать в одном месте и, пардон, спустить воду.