Azərbaycan 61-ci Venesiya Biennalesində milli pavilyonla təmsil olunacaq
Azərbaycan Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyinin və ölkəmizin İtaliyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə 61-ci Venesiya Biennalesində Əməkdar rəssam Faiq Əhmədin "Diqqət" (The Attention) layihəsi ilə təmsil olunacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan milli pavilyonundakı ekspozisiya mayın 9-dan noyabrın 22-dək açıq olacaq.
"Diqqət" (The Attention) müasir incəsənətin əhəmiyyətli beynəlxalq platformalarından birinə Azərbaycanın töhfəsidir.
Pavilyonun mərkəzində Faiq Əhmədin bədii təcrübəsində əsas və təkrarlanan element olan xalça təqdim ediləcək. Mədəni yaddaş və kollektiv kimliklə əlaqələndirilən xalça ziyarətçiləri sərgi boyunca istiqamətləndirən elementə çevrilir.
Konseptual olaraq görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, hürufi ənənəsinin nümayəndəsi İmadəddin Nəsiminin fəlsəfi və poetik irsindən ilhamlanan layihə bir-biri ilə əlaqəli məkanlar ardıcıllığı vasitəsilə açılan immersiv, multimodal bədii mühit kimi düşünülüb.
Layihə müasir dünyanı xarakterizə edən qeyri-müəyyənlik, təşviş və informasiya yüklənməsinə cavab olaraq daxili şüur və yenidən əlaqə qurmaq mövzularını araşdırır - burada incəsənət xaosun içindən yarana bilər.
"Diqqət" layihəsi ənənəvi yanaşmalarla yanaşı, kvant əsaslı sistemlər, habelə neyro reaktiv və data əsaslı proseslər daxil olmaqla qabaqcıl texnologiyaları inteqrasiya edib. Burada hürufi düşüncəsi ilə reallığın müasir kvant anlayışları arasında birbaşa paralel təqdim olunur. Hürufizm dünyanı hərflərdən və işarələrdən ibarət mənalı bir kod kimi çərçivələndirdiyi halda, kvant fizikası reallığı ehtimallı, informativ və əlaqəli təsvir edir. Hər iki sistemdə reallıq sabit bir varlıq deyil, interpretasiya, qarşılıqlı təsir və diqqət vasitəsilə formalaşır. "Diqqət" layihəsi bu paraleli aydın şəkildə nümayiş etdirərək, kvant informasiyasını hürufi kainat anlayışının müasir qarşılığı kimi çatdırır.
Azərbaycanın 61-ci Venesiya Biennalesindəki milli pavilyonunun kuratoru Qvendolin Kollaço (Gwendolyn Collaço) olacaq. Onun tədqiqat və kuratorluq təcrübəsi İslam incəsənəti, maddi mədəniyyət və mədəniyyətlərarası mübadiləyə fokuslanır.
