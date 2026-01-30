Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 2,52 доллара США или 3,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,89 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,54 доллара США или 3,7%, и составила 70,31 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 2,54 доллара США или 6,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 41,64 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,36 доллара США или 3,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,36 долларов США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.