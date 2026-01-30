Полиция предупреждает

Главное управление полиции города Баку выступило с обращением к водителям, предупредив о серьезных последствиях эксплуатации технически неисправных транспортных средств.

Как передает Day.Az, в управлении заявили, что выезд на дорогу автомобилей с техническими неисправностями или без своевременного техобслуживания становится одной из основных причин искусственных заторов и резких остановок транспортного потока, особенно в часы пик на городских и магистральных дорогах.

В полиции отметили, что внезапная остановка неисправного автомобиля на проезжей части приводит к перекрытию одной из полос движения, что вызывает длительные пробки, обоснованное недовольство других участников движения и создает угрозу безопасности на дорогах.

"Наблюдения показывают, что некоторые водители, зная о наличии технических неисправностей, сознательно выезжают на дорогу, не учитывая возможные последствия. В результате один остановившийся автомобиль может парализовать движение сотен транспортных средств, привести к потере времени, нервному напряжению и росту аварийных рисков", - подчеркнули в управлении.

Особую обеспокоенность, по данным полиции, вызывает остановка неисправных автомобилей в часы пик на узких участках дорог, мостах, в тоннелях и на транспортных развязках, что вызывает серьезные сбои в работе городской транспортной системы и негативно отражается на передвижении тысяч граждан.

В управлении напомнили, что согласно Закону "О дорожном движении" эксплуатация транспортных средств с техническими неисправностями запрещена, а в соответствии со статьей 342.5 Кодекса об административных правонарушениях за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей регулярно контролировать техническое состояние своих автомобилей, не выезжать на дорогу при выявлении неисправностей и проявлять ответственное отношение к безопасности дорожного движения.