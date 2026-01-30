Американским компаниям разрешили работать с нефтью Венесуэлы

Власти США разрешили американским компаниям некоторые операции с венесуэльской нефтяной отраслью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной Минфином США.

Как следует из документа, американским юридическим лицам разрешаются операции, которые нужны для "добычи, [геологической] разведки, реэкспорта, продажи, перепродажи, поставок, хранения, маркетинга, закупок, доставки или перевозки нефти из Венесуэлы, включая ее переработку". Это, в частности, касается операций, связанных с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Как уточняется в лицензии, все такие операции должны регулироваться американскими законами и любые споры относительно них должны разбираться в США.