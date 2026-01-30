Мужчина под видом агента ФБР пытался освободить из тюрьмы подозреваемого

Мужчина под видом агента Федерального бюро расследований (ФБР) 29 января попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манньоне, подозреваемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, правоохранители задержали его.

По информации, 36-летний житель американского штата Миннесота Марк Андерсон явился в федеральную тюрьму Нью-Йорка, представился агентом ФБР и заявил, что у него есть постановление суда об освобождении Манньоне.

Андерсон также заявил, что имел при себе оружие, однако при задержании выяснилось, что в сумке у мужчины были вилка и нож для пиццы.

Убийство главы UnitedHealthcare произошло утром 6 декабря 2024 года в центре Манхэттена. По данным полиции, нападение было совершено возле отеля New York Hilton Midtown, где Манньоне выстрелил в Томпсона, предположительно, целенаправленно.