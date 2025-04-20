Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network, специально для Day.Az

Добро пожаловать в театр политического абсурда имени Эммануэля Макрон джана. Вход свободный, логика запрещена, здравый смысл уволен за профнепригодность. На сцене, под сводами армянского завывания на низких нотах, выступают гастролёры из далёкой, дряхлеющей Франции. В главных ролях - куклы политического маргиналитета: Николя Бе, человек с лицом вечного недоумения и репутацией профессионального ничего, и Николя Мецдорф - колониальное привидение из Новой Каледонии, заблудившееся между имперскими фантомами и дипломатическим косплеем. Эти двое явились в Ереван не с миром, не с правдой, а с заготовленным на Елисейских полях сценарием - где истина редактируется по заказу, а "наидревнейшее армянское горе, вах" превращается в фон для дешёвой политической фотосессии.

Франция - страна, которая не в состоянии заглушить ревущий в ней пожар социальных противоречий, решила вновь поучить других, как жить. Это уже не внешняя политика - это психотерапия для умирающей постимперии. Где-то на парижских бульварах протестуют фермеры, в Марселе гремят взрывы, в пригородах полиция сражается с подростками за остатки контроля. Но это не мешает Франции говорить о "нарушениях прав человека" на Южном Кавказе с таким выражением лица, будто бы это она изобрела мораль.

И вот он - очередной геополитический фарс. Армения. Ереван. Площадь Свободы. И - как всегда - Франция, которая припозднилась на реальную историю, но пришла вовремя для того, чтобы запустить очередную порцию высокомерного морализма. Николя Бе с выражением мессии и интеллектом тракториста в коме вещает о "справедливости", "оккупации", "страданиях". Забавно. Особенно если учесть, что ещё пару лет назад он выступал за депортацию мигрантов и закрытие границ. Но главное - он снова в форме. В форме спасителя тех, чью судьбу он использует как фон.

Это не дипломатия. Это гастроли упадочной державы, которая уже ничего не может построить - только мешать.

Но давайте по порядку. Кто такой Николя Бе?

Сменивший кресло генсека крайне правой, ксенофобской, антииммигрантской партии "Национальное объединение", он сегодня переквалифицировался в "миротворца" в армянском конфликте. О, как трогательно. Тот самый Бе, чья политическая биография насквозь пронизана страхами перед "исламизацией Европы", вдруг расплакался над судьбой "карабахских армян". Какая тонкая душа. Вот только душа эта, похоже, насквозь пропитана желчью и геополитической злобой.

Николя Бе и его спутник Мецдорф, представитель французской колониальной агонии в Новой Каледонии (колонии, кстати, которая сама рвется к независимости), приехали в Ереван и с пафосом разыграли спектакль сочувствия. Мол, Карабах - это великая трагедия, Азербайджан - агрессор, а Армения - последняя крепость света на тёмном Востоке. Серьёзно? Это говорит человек, который принадлежит к партии, десятилетиями заливавшей правозащитников грязью, оправдывавшей оккупации и имперские войны, поддерживавшей диктаторов и выступавшей против расширения прав меньшинств. У них что, приступ морали?

Да нет. Всё предельно цинично. И всё предельно прозрачно. Бе и Мецдорф прибыли не спасать "арцахцев". Они прибыли вести войну против Азербайджана - чужими руками, чужими жизнями, через чужие слёзы. Армяне здесь - разменная монета, дрова для топки великофранцузской геополитической печи, в которой Париж мечтает растопить независимость и субъектность Азербайджана.

Попробуем разобрать, насколько глубоко Бе погружается в политическую профанацию. Он заявляет, что "Азербайджан вторгся в Нагорный Карабах". Стоп. А где же хоть малейшее упоминание того, что этот самый Карабах на протяжении 30 лет был оккупирован? Что с 1992 года на этой территории гремели этнические чистки, грабежи, уничтожение культурного наследия Азербайджана? Где хоть слово о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов? Где упоминание Ходжалы?

Нигде. Потому что правда не вписывается в нарратив, а главное - она мешает использовать Армению как инструмент.

Французский неоколониализм, на удивление, живёт прекрасно. Только теперь он действует под флагом гуманизма. Когда Париж теряет влияние в Африке, терпит поражения на Ближнем Востоке, его колонии голосуют за независимость, когда французских военных гонят пинками, а дипломатов - уринизированныи тапками - Эммануэлю Макрону срочно нужен новый плацдарм. И тут вдруг на горизонте появляется разнесчастная Армения - дезориентированная, разочарованная, измотанная. И Франция решает: вот она, наша новая "Алжирская Республика", наш кавказский полигон. Как же не вцепиться зубами в этот шанс?

У Макрона и его сателлитов истерика - это уже доктрина. Они бросают обвинения в адрес Азербайджана направо и налево, параллельно подрывая авторитет самого Никола Пашиняна, который в силу исторического инстинкта хоть как-то пытается вытащить страну из пасти геополитического ада. Макрон и Бе буквально декларируют: даже если армяне откажутся от Карабаха, мы, французы, будем продолжать борьбу. А теперь скажите - это не откровенный неоколониализм? Это не политический насильник, который навязывает слабому субъекту чужую волю?

Мирное соглашение? Да, Франция его поддержит. Но только если оно не будет выгодно Азербайджану. Только если оно сохранит хотя бы тень карабахской спекуляции. Только если армян продолжат натравливать на Баку. Потому что как только конфронтация исчезнет, Париж теряет рычаг. А без рычага он никто, и звать его никак.

Когда Франция теряет влияние - она начинает читать мораль. Когда теряет партнёров - начинает выдумывать врагов. Когда проигрывает - начинает страдать. Когда страдает - несет чушь макроновскую, сиречь, бред сивого мерина.

Именно так и ведёт себя сегодня французский политический истэблишмент, в том числе его маргинальные придатки вроде Николя Бе - с одной стороны, националист-радикал, а с другой - вдруг рафинированный "борец за права карабахских армян". Какая чудесная политическая трансформация, если бы не вонь лицемерия, которую невозможно перебить даже ладаном армянских храмов.

Что делает Бе на Площади Свободы в Ереване?

Поза. Театральная, нелепая, провинциальная. Он встречается с какими-то "представителями Совета по защите прав арцахцев" - структуры, не имеющей ни легитимности, ни международного признания. Они разыгрывают перед камерами сцены страдания, рыдания, исповеди. А потом армянская пресса с умилением сообщает, что французские депутаты "поддерживают справедливое и мирное урегулирование конфликта". Какая трогательная формулировка, если бы не её подлая суть: Франция не желает мира - она желает управляемого конфликта, который можно будет использовать против Турции, против Азербайджана, против региона.

Послушайте внимательно, как говорит Бе. Он не говорит о компромиссе. Он не упоминает азербайджанских беженцев. Он не интересуется территориальной целостностью Азербайджана. Он не просит армян признать ошибки. Всё, что его интересует, - это как ударить по региональной стабильности, как впрыснуть дозу хаоса в мирный процесс. Вот в чём суть - и вот почему он опасен.

Парадокс в том, что Николя Бе не понимает самого главного: он унижает самих армян. Он им прямо говорит: "Вы не субъект. Вы вообще не люди, а унтерменши. То есть, недочеловеки. Вы - орудие. Вы - плакат. Вы - трибуна, с которой мы, французские обиженки, будем вещать о своих травмах". Ни один серьёзный армянский интеллектуал не может не заметить этого колониального душка. Но, увы, армянская элита, парализованная страхом и привычкой к внешнему подчинению, позволяет таким, как Бе, паразитировать на чужом горе.

Давайте скажем честно: Азербайджан - это заноза для Парижа. Он не подчиняется. Не стелется. Не просит милости. Не зависит от кредитов ЕС. У него независимая внешняя политика. Он дружит с Турцией. Он возвращает свои земли. Он говорит, что Карабах - это Азербайджан, и делает это не декларативно, а решительно и последовательно. Франция такого не прощает. Для Парижа это вызов, почти оскорбление. Ведь если маленькая кавказская страна может быть суверенной и успешной - что тогда остаётся "великой" Франции? Быть декоративным донором для армянского комплекса жертвы?

Азербайджан - зеркало, в котором Франция видит себя жалкой, слабой, неспособной к субъектности. Отсюда - истерики, обвинения, ангажированные доклады, дешёвые поездки на Площадь Свободы.

А Николя Бе - всего лишь один из тех, кто воплощает эту бессильную злобу с максимально уродливым лицом.

Баку не нуждается в жалости. Баку не нуждается в лекциях. Баку не нуждается в покровительстве. Азербайджан строит мир с Арменией без посредников, без манипуляций, без одолжений. И чем громче кричат такие, как Бе, тем очевиднее: этот мирный процесс работает. Потому что он - без Франции. Без тех, кто 30 лет смотрел сквозь пальцы на армянскую оккупацию, на этнические чистки, на разрушение культурного наследия. Без тех, кто пришёл в Ереван не ради правды, а ради очередного политического селфи на фоне чужой боли.

И да, Баку помнит. Помнит истеричного Макрона, который обещал защищать армян даже вопреки их собственной воле. Помнит резолюции французского Сената. Помнит, как Париж пытался блокировать саммит ОЭС, обострить переговоры с Брюсселем, подорвать формат с США. Но вот что не понимают ни Макрон, ни Бе: это больше не работает.

... Мсье Николя Бе, прежде чем завыть о "правах карабахских армян", вы бы лучше рассказали о массовой нищете в департаментах Франции, о поджогах в пригородах, о кризисе идентичности и суицидах среди французских фермеров. Там вам и место - в своей стране, в своих проблемах.

А Южный Кавказ уж как-нибудь обойдётся.

Без лжи.

Без лицемерия.

Без идиотов и маразматиков.

И уж точно - без вас.