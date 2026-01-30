https://news.day.az/officialchronicle/1812912.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО 30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Марии К. Папаконстантину. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане - ФОТО
30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантинос.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре