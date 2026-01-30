В Азербайджане ограничен доступ к сотням интернет-ресурсов

В Азербайджане ограничен доступ к 428 интернет-ресурсам за азартные игры.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Службе электронной безопасности (ETX).

"Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта в соответствии с требованиями законодательства продолжает проводить мониторинг и контроль в целях обеспечения безопасности в цифровой среде, защиты прав граждан и предотвращения распространения незаконного контента. По итогам прошлого года на основании обращений граждан, юридических лиц и государственных органов, а также по результатам мониторинга, проведенного Службой, доступ к 429 интернет-ресурсам, содержащим запрещенную законом информацию, был ограничен на территории Азербайджанской Республики по решению суда. Из них 428 ресурсов были связаны с распространением информации, поощряющей организацию азартных игр и участие в них, а один ресурс - с размещением материалов, нарушающих права интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

ETX призвал граждан и юридических лиц соблюдать требования законодательства в интернет-среде, а также сообщать о выявленных нарушениях.