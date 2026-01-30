Главный аэропорт Европы ослабил самое неудобное правило

Лондонский аэропорт "Хитроу", крупнейший в Европе, смягчил ограничения на провоз жидкостей в ручной клади, введенный 20 лет назад из-за террористической угрозы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Avianews.

Пассажирам, проходящим через аэропорт, с января этого года разрешили провозить в ручной клади емкости с жидкостью объемом до 2 литров вместо предыдущего лимита в 100 мл.

Таким образом, пассажиры могут брать с собой на борт воду и другие напитки, в том числе принесенные из дома или купленные за пределами аэропорта.

Чтобы пойти на такие послабления, администрация аэропорта "Хитроу" потратила 1 млрд фунтов стерлингов (1,15 млрд евро) на покупку современных сканеров для проверки багажа пассажиров. Эти сканеры лучше справляются с обнаружением опасных веществ, что и позволило ослабить ограничения. Также эти сканеры в принципе работают быстрее, что ускорило процедуры досмотра.

Теперь пассажирам в "Хитроу" не приходится доставать из чемоданов емкости с жидкостями и электронику для визуального осмотра персоналом аэропорта. Новые сканеры способны провести такую проверку самостоятельно.

Ограничения на провоз жидкостей в ручной клади в аэропортах Европы появились в августе 2006 года после успешного предотвращения крупного террористического заговора в Великобритании. Группа злоумышленников планировала взорвать несколько трансатлантических рейсов, используя жидкие взрывчатые вещества, замаскированные под безобидные напитки и косметику.

Британские спецслужбы арестовали подозреваемых, но в ответ на угрозу немедленно ввели жесткий запрет на любые жидкости в ручной клади. Вскоре Евросоюз принял единое правило для всех стран-членов ЕС: пассажирам разрешалось провозить жидкости, аэрозоли и гели только в контейнерах объемом не более 100 мл каждый, помещенных в один прозрачный пластиковый пакет объемом до 1 литра.

Правило быстро стало одним из самых заметных элементов авиационной безопасности, но вызвало широкую критику. Пассажиры жаловались на крайние неудобства: ограничение затрудняло перевозку лекарств, детского питания, косметики и других необходимых жидкостей, особенно для семей с детьми, людей с хроническими заболеваниями и длительных перелетов.

Кроме того, многие эксперты и пассажирские ассоциации считали меру избыточной и устаревшей - террористы могли адаптироваться к новым правилам, а сама процедура досмотра создавала огромные очереди и стресс без пропорционального повышения безопасности.