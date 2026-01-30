Морозы из Турции дойдут до Азербайджана

В соседней Турции ожидается новая волна сильных морозов. Генеральное управление метеорологии объявило желтый уровень погодной опасности для 20 регионов страны. В этих районах прогнозируются сильные осадки и штормовой ветер.

Может ли холодный циклон дойти до Азербайджана?

Как сообщает Day.Az, эксперт по вопросам погоды и климата Джавид Гусейнов в комментарии Konkret.az отметил, что вероятность влияния морозной волны, зафиксированной в Турции, на территорию Азербайджана достаточно высока. Однако, по его словам, холод обычно приходит с задержкой и уже в ослабленном виде.

Как пояснил специалист, согласно метеорологическим закономерностям и текущим прогнозам на февраль 2026 года, холодные воздушные массы, вторгшиеся в западные и центральные районы Турции, достигают Азербайджана в среднем через 48-72 часа, то есть спустя 2-3 дня. Таким образом, морозы, начавшиеся в Стамбуле, через несколько дней могут отразиться и на погоде в нашей стране.

Эксперт подчеркнул, что, проходя через горный рельеф Турции, в частности Анатолийское плато, а затем сталкиваясь с Кавказскими горами, холодный воздух частично теряет свою интенсивность и трансформируется.

При этом для Баку и Абшеронского полуострова смягчающим фактором выступает Каспийское море. В то же время в Нахчыване и западных районах Азербайджана, включая Гянджа-Газахскую зону, влияние холодного фронта может ощущаться сильнее.

