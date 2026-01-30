В WhatsApp на Android появится новая функция

WhatsApp тестирует на Android новую функцию, которая позволит администраторам каналов помечать публикации как рекламные или размещенные в рамках платного партнерства. Возможность была обнаружена в бета-версии мессенджера 2.26.4.10, доступной через программу Google Play Beta.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание WhaBetaInfo (WBI).

Разрабатываемая функция призвана повысить прозрачность при публикации контента в каналах. Администраторы смогут отмечать обновления как платные партнерства, если они созданы в сотрудничестве с брендами или компаниями. В этом случае подписчики будут видеть специальную пометку, указывающую на рекламный характер публикации.

Согласно текущей реализации, после размещения обновления в канале администратор сможет выбрать опцию добавления пометки о платном партнерстве через дополнительное меню. Перед применением метки WhatsApp запросит подтверждение. После этого удалить пометку будет невозможно - для этого потребуется полностью удалить публикацию и опубликовать ее заново без рекламного статуса. При этом отметка сохранится даже в случае пересылки записи в другие каналы или чаты.

Добавление рекламной пометки будет добровольным и полностью останется на ответственности администраторов каналов. WhatsApp не планирует автоматически присваивать такие метки. Ожидается, что новая функция поможет пользователям лучше понимать контекст контента и отличать спонсируемые публикации от обычных.

Функция все еще находится в стадии разработки и будет доступна в одном из будущих обновлений WhatsApp для Android.