Экспорт Турции вырос

Объем экспорта Турции в 2025 году вырос на 4,4 % по сравнению с годом ранее, достигнув показателя 273 млрд 361 млн долларов. Импорт увеличился на 6,2 % - до 365 млрд 370 млн долларов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном отчёте Министерства торговли и Управления статистики Турции по внешнеторговым операциям страны за прошедший год.

Соотношение импорта к экспорту Турции в 2025 году составило 74,8 %.

Ведущим рынком для экспорта турецкой продукции стала Германия, куда в январе-декабре 2025 года поставлено товаров и услуг на 22 млрд 167 млн долларов.

Крупнейший импортер в Турцию - Китай (49 млрд 576 млн долларов).