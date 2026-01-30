В Азербайджане задержали чиновника с 18 кг золота

Сотрудник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики незаконно ввез в Азербайджан 18 килограммов золотых изделий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующая информация поступила в Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Следствием установлено, что оперативный уполномоченный Следственного управления Государственной налоговой службы Фуад Тофиг оглу Оруджов вступил в преступный сговор с уже осужденным Камраном Имран оглу Магеррамовым, Хайямом Адиль оглу Гурбановым и другими лицами.

Фуад Оруджов и его сообщники незаконно ввезли на территорию Азербайджана с территории Турции более 18 килограммов золотых украшений на общую сумму около 1 миллиона 700 тысяч манатов.

В ходе следственных действий при обыске в доме Фуада Оруджова также были обнаружены 39 патронов к пистолету типа "Макаров".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и 206.3.3 (контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения) Уголовного кодекса. Решением Бинагадинского районного суда в отношении Фуада Оруджова избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время имеются обоснованные подозрения о причастности к совершению данных преступлений и других должностных лиц. Следственные действия по их установлению продолжаются.