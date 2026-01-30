https://news.day.az/society/1812979.html Пожар в жилом здании в Сумгайыте В Сумгайыте вспыхнул пожар в одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного в 10-м микрорайоне города. Как сообщает Day.Az, в связи с возгоранием на место происшествия были незамедлительно направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в жилом здании в Сумгайыте
В Сумгайыте вспыхнул пожар в одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного в 10-м микрорайоне города.
Как сообщает Day.Az, в связи с возгоранием на место происшествия были незамедлительно направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.
