Пожар в жилом здании в Сумгайыте

В Сумгайыте вспыхнул пожар в одной из квартир на 5-м этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного в 10-м микрорайоне города.

Как сообщает Day.Az, в связи с возгоранием на место происшествия были незамедлительно направлены силы и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.