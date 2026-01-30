https://news.day.az/society/1812998.html Информация об исторических и архитектурных памятниках Азербайджана будет оцифрована В текущем году информация об исторических и архитектурных памятниках будет оцифрована. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Плане мероприятий" по объявлению 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Плане мероприятий" по объявлению 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Вытекающие из этого вопросы будут решать министерство культуры, Государственное агентство по туризму, министерство цифрового развития и транспорта, местные органы исполнительной власти.
