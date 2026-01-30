Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие военного сотрудничества

Первое заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялось в городе Абу-Даби.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на мероприятии были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, а также состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение был подписан "Протокол заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджанской Республики и ОАЭ".