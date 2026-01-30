Число погибших в результате крушения парома на Филиппинах выросло

Число погибших в результате крушения грузопассажирского парома на юге Филиппин возросло до 31 человека.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на филиппинское информационное агентство PNA, информацию об этом распространила Филиппинская береговая охрана. Сообщается, что на данный момент спасено не менее 316 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются, ведется расследование для определения точного числа пропавших без вести, передает Day.Az.

Напомним, что паром, следовавший из Замбоанги в Джоло, затонул недалеко от острова Балук.