"Азербайджанфильм" может быть ликвидирован?

"Азербайджанфильм" должен сохраниться, но его суть должна измениться.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил руководитель ARKA Рашад Азизов, отвечая на вопросы журналистов на информационной сессии, посвященной презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики "Азербайджанская культура - 2040".

По его словам, "Азербайджанфильм" должен играть роль единой платформы, которой смогут пользоваться все, кто работает в сфере кино:

"В этом направлении уже проделана определенная работа. Были предприняты некоторые косметические шаги. В ближайшее время планируются более масштабные реформы, и сейчас ведется работа над рядом нормативных актов".