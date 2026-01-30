Азербайджан и bp договорились о сотрудничестве в сфере ИИ и кибербезопасности

Достигнута договоренность о совместных шагах с bp в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации.

Как передает Day.Az, об этом в аккаунте в "X" сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Состоялась встреча с Джованни Кристофоли, региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции. Мы обсудили развитие человеческого капитала и возможные направления сотрудничества с bp, а также вопросы совместной работы с AZCON в логистических процессах. Кроме того, достигнута договоренность о совместных шагах с bp в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровизации", - говорится в информации.

Отметим, что bp является оператором крупного морского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и газового месторождения "Шах Дениз" в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, терминал в Сангачале.

Также компания приобрела доли участия в проектах разработки месторождения "Карабах" и структуры "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара" (ADUA).

В сфере возобновляемой энергии компания работает над проектом солнечной электростанции "Шафаг".