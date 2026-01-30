Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные вещества

В пробах воздуха, собранных Центром радиационной безопасности Финляндии (STUK) в нескольких городах страны, были обнаружены радиоактивные вещества. Концентрации были очень низкими и не представляли опасности для людей или окружающей среды, сообщила STUK на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пробах воздуха, собранных в период с 12 по 19 января в городе Рованиеми, были обнаружены радиоактивный марганец (Mn-54), железо (Fe-59) и кобальт (Co-60). Проба из Куопио содержала только кобальт, в Иматре - марганец, железо, кобальт и дополнительно ниобий (Nb-95)

В Центре пояснили, что обнаруженные радиоактивные вещества образуются, в частности, на атомных электростанциях во время эксплуатации и могут попадать в атмосферу, например, во время ремонтных работ. Во многих случаях источник радиоактивных веществ установить невозможно. По данным STUK, обнаруженные вещества не имеют финского происхождения.

STUK располагает станциями отбора проб воздуха в восьми местах для мониторинга концентрации радиоактивных веществ в воздухе. Пробоотборники забирают большие объемы воздуха, в результате чего частицы, находящиеся в воздухе, накапливаются на фильтрах. Затем фильтры анализируются для измерения концентрации радиоактивных веществ и определения их наличия. Этот метод позволяет обнаруживать даже очень малые количества радиоактивных материалов.