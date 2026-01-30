https://news.day.az/world/1813030.html В армянской армии упразднена Духовная служба В Вооруженных силах Армении упразднена Духовная служба. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, священнослужитель Псак Мкртчян отметил, что Духовная служба в армянской армии расформирована по приказу приказа министра обороны.
В армянской армии упразднена Духовная служба
В Вооруженных силах Армении упразднена Духовная служба.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, священнослужитель Псак Мкртчян отметил, что Духовная служба в армянской армии расформирована по приказу приказа министра обороны.
"По приказу министра обороны упразднена Духовная служба в Вооруженных силах Армении, которая сохранялась там более 20 лет. Мы, священнослужители, освобождены от своих должностей", - отметил он.
