В армянской армии упразднена Духовная служба

В Вооруженных силах Армении упразднена Духовная служба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, священнослужитель Псак Мкртчян отметил, что Духовная служба в армянской армии расформирована по приказу приказа министра обороны.

"По приказу министра обороны упразднена Духовная служба в Вооруженных силах Армении, которая сохранялась там более 20 лет. Мы, священнослужители, освобождены от своих должностей", - отметил он.