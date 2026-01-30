Состоялась информационная сессия в связи с WUF13 для представителей медиа

С целью обеспечения эффективной коммуникации в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку в мае текущего года, 30 января была организована информационная сессия для представителей СМИ.

Как сообщает Day.Az, в рамках сессии представителям медиа была предоставлена подробная информация о WUF13, а также созданы возможности для обмена мнениями с сотрудниками отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Агентства развития медиа, Аудиовизуального совета, Совета прессы, Операционной компании WUF13 в Азербайджане и Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Сотрудник отдела по работе с НПО и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики, координатор Коммуникационной группы WUF13 Джамаля Алиева, выступая на мероприятии, подчеркнула, что Азербайджан на высоком уровне принимает множество престижных международных мероприятий, отметила важность активного участия СМИ в подобных событиях и проинформировала участников об основных направлениях деятельности коммуникационной группы WUF13.

Находящаяся с визитом в Азербайджане директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам Катерина Безгачина рассказала представителям СМИ об истории, целях и значении Всемирного форума городов. Она отметила, что тема "Жилище для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" охватывает ключевые вызовы, с которыми сталкиваются современные города. По ее словам, мероприятие станет важной возможностью как для того, чтобы отметить десятилетие "Новой городской повестки", так и для акцентирования внимания на вопросах жилищного обеспечения в предстоящее десятилетие.

Менеджер по субстантивному содержанию Операционной компании WUF13 в Азербайджане Джамиля Исмаилзаде рассказала о значении проведения Тринадцатой сессии Всемирного форума городов в Азербайджане для устойчивого развития городского планирования, а также о запланированных в этом направлении мероприятиях.

В ходе сессии менеджер по связям с медиа Операционной компании WUF13 в Азербайджане Эльдар Расулов сообщил, что для обеспечения эффективного освещения 40 основных сессий и 350 партнерских мероприятий, которые пройдут в рамках форума, будет функционировать медиа-центр. Он пригласил представителей СМИ пройти аккредитацию и рассказал о возможностях, которые будут созданы для медиа в период проведения WUF13.

Отметим, что регистрация представителей СМИ на форум WUF13, который пройдет 17-22 мая, продолжается. Представители медиа могут подать заявку на аккредитацию через официальный регистрационный портал UN-Habitat - сайт https://events.unhabitat.org/.