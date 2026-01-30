Пентагон потратит сотни миллионов на обслуживание истребителей F-16

Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму $235,5 млн на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что контракт на обслуживание истребителей получила бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering.

"Контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины", - говорится в публикации.

В ведомстве ожидают, что работы со стороны бельгийской компании будут завершены к 28 января 2029 года.