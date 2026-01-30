Совет мира усиливает влияние Азербайджана и Казахстана на международную безопасность

Совет мира расширяет роль Азербайджана и Казахстана в международной безопасности.

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"Вступление Казахстана и Азербайджана в новый международный мирный механизм - Совет мира - предоставляет обеим странам новую платформу для более активного участия в диалоге по международной безопасности. Роль и лидерство государств в международных делах проявляются в их практическом вкладе в продвижение широкого международного сотрудничества и общей безопасности. Азербайджан и Казахстан совместно стремятся играть более активную роль в международных мирных процессах и расширять дипломатические каналы. Азербайджан, вероятно, сделает акцент на передаче практического опыта в постконфликтном восстановлении и обеспечении региональной стабильности. Казахстан, скорее всего, будет склонен использовать свою традиционную роль как сторонника диалога и мер доверия на евразийском пространстве", - сказала она.

По ее словам, опыт Казахстана в области многостороннего диалога и посредничества способствует созданию коммуникационных платформ и продвижению мирных инициатив, в то время как практический опыт Азербайджана в региональных делах и послевоенном восстановлении может служить ориентиром для конкретной восстановительной работы.

"Теоретически, их сочетание может охватывать несколько этапов - от предотвращения конфликтов до послевоенного восстановления. Чтобы эта взаимодополняемость принесла реальные результаты, она должна основываться на предпосылке уважения суверенитета и воли заинтересованных сторон. Участие нескольких региональных стран в одном механизме увеличивает возможности для прямого диалога по региональным вопросам. Однако, чтобы превратить эту возможность в реальную и эффективную общую повестку дня, сам механизм должен обладать высокоинклюзивными и равноправными процедурами консультаций и быть способным надлежащим образом согласовывать различные озабоченности государств-членов", - добавила она.

Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ "Устав Совета мира".

Заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803. 16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.

16 января Президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджан стать государством-учредителем организации.

Али Гасымов