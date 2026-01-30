Пожар парализовал движение поездов в Лондоне

На севере Лондона в районе Камден бушует пожар, ставший причиной отмены и задержек поездов, отправляющихся с вокзала Юстон. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В тушении заняты около 70 пожарных, возгорание удалось взять под контроль. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало. Что могло стать причиной пожара пока неизвестно.

Лондонский вокзал Юстон, на который повлиял пожар, является ключевым вокзалом с маршрутами по всей Великобритании. Оттуда отправляются маршруты в такие города, как Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Эдинбург и Глазго.