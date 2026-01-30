https://news.day.az/sport/1812976.html "Галатасарай" и "Ювентус" сыграют в плей-офф Лиги чемпионов Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает Day.Az, в 1/8 финала турнира "Галатасарай" встретится с "Ювентусом". Первый матч пройдет в Стамбуле, ответный - в Турине. Итальянский клуб "Ювентус" завершил групповой этап с 13 очками, заняв 13-е место.
