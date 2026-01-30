"Галатасарай" и "Ювентус" сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az, в 1/8 финала турнира "Галатасарай" встретится с "Ювентусом". Первый матч пройдет в Стамбуле, ответный - в Турине.

Итальянский клуб "Ювентус" завершил групповой этап с 13 очками, заняв 13-е место. Команда, за которую выступает турецкий футболист Кенан Йылдыз, в настоящее время занимает 5-е место в чемпионате Италии (Серия A), имея 42 очка.

"Галатасарай" и "Ювентус" ранее встречались между собой четыре раза.

Отметим также, что представитель Агдама - "Карабах" - в стадии плей-офф сыграет с "Ньюкаслом".